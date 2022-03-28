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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Fenerbahçe için beş dilde şarkılar söyleyecek

Fenerbahçe için beş dilde şarkılar söyleyecek
Şarkıcı Ece Seçkin, 30 Mart'ta Kıbrıs'ta Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin özel balosunda sahne alacak. Konserde Seçkin'i Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulübün üst düzey yöneticileri de dinleyecek. Bu özel konser için günler öncesinden hazırlanmaya başlayan şarkıcı, 20 kişiden oluşan dev orkestrası ile Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Yunanca şarkılarından oluşan bir repertuvar ile sahneye çıkacak. Seçkin gecede kumaşları İtalya'dan getirtilen sarı lacivert renklerde özel bir elbise giyecek. Ünlü şarkıcı, "Çocukluktan beri büyük aşkım olan Fenerbahçe için sahnede olmak benim için bambaşka bir duygu" dedi.
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Fenerbahçe için beş dilde şarkılar söyleyecek
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