Fenomen Danla Bilic ile takipçisi birbirine girdi! Sosyal medyada küfürler havada uçuştu!

Makyaj videoları çekerek ünlenen ardından da yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren fenomen Danla Bilic sosyal medya hesabından kendisine yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Bilic'in 'kimseye bir hayrı olmamasına' tepki gösteren takipçisine ettiği küfür gündeme oturdu.
Youtube'de amatörce makyaj videosu çekerek tanınmaya başlayan Danla Bilic daha sonra bir çok reklam filminde de rol aldı. Şimdilerde büyük gelirler elde eden en büyük markalarla anlaşmalar yapan Bilic sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yapıyor.
ESTETİKLERİYLE GÜNDEM OLDU!
Estetikleriyle sık sık gündem olan Bilic, önce ameliyatla kilolarından kurtuldu, ardından burun, dudak, çene, göz gibi birçok bölgesinde sayısız işlem yaptırdı.
SİKİLONLARINI GÖSTERDİ
Eski halinden eser kalmayan bambaşka bir görünüme bürünen fenomen bu sefer de göğüslerine silikon yaptırdı. Silikonlarını göstermek adına Dubai tatili esnasında yaptığı sosyal medya paylaşımları ile konuşulan Bilic, bir video çekerek dekolteli kıyafetlerini sergiledi. Bilic, "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim" paylaşımında bulunarak takipçilerini şaşırttı.
"NE HAYRI VAR" YORUMU
Twitter'da bir kullanıcı, Dubai tatilinde olan Danla Bilic'in son attığı tweete, "Bu k..n vatana millete insanlığa ne hayrı var da bunu 3 milyon kişi takip ediyor." yorumunda bulununca olanlar oldu.