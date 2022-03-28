‘Gençliğimi oğlum canlandıracak’

SANATÇI Selami Şahin
, geçtiğimiz akşam Kozyatağı'nda bir otelde sevenlerine güzel bir gece yaşattı. Şahin'i dinlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin
ve müstakbel gelini Ecem Çırpan
da vardı. Konserin ikinci yarısında oğlu Lider Şahin
'i sahnesine davet eden sanatçı, sevenlerine sürpriz yaşattı. Babaoğlu, 'Rezil Rüsva' adlı şarkılarını seslendirdi. Sahne sonrası sevgilisi Ecem Çırpan'ı öpen Lider, "Ecem ile çok mutluyum" dedi. Öte yandan Şahin hayatını anlatan bir filmin çalışmalarına başladıklarını belirterek "Gençlik günlerimi oğlum oynayacak, 50 yaşından sonraki kısmı ise kendim oynayacağım" diye konuştu.