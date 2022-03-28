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Giriş Tarihi: 28.3.2022

‘Gençliğimi oğlum canlandıracak’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Gençliğimi oğlum canlandıracak’
SANATÇI Selami Şahin, geçtiğimiz akşam Kozyatağı'nda bir otelde sevenlerine güzel bir gece yaşattı. Şahin'i dinlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin ve müstakbel gelini Ecem Çırpan da vardı. Konserin ikinci yarısında oğlu Lider Şahin'i sahnesine davet eden sanatçı, sevenlerine sürpriz yaşattı. Babaoğlu, 'Rezil Rüsva' adlı şarkılarını seslendirdi. Sahne sonrası sevgilisi Ecem Çırpan'ı öpen Lider, "Ecem ile çok mutluyum" dedi. Öte yandan Şahin hayatını anlatan bir filmin çalışmalarına başladıklarını belirterek "Gençlik günlerimi oğlum oynayacak, 50 yaşından sonraki kısmı ise kendim oynayacağım" diye konuştu.
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‘Gençliğimi oğlum canlandıracak’
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