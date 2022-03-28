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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in büyük aşkı barkovizyonda

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in büyük aşkı barkovizyonda

Hadise konserinde ‘Lay Me Down’ adlı şarkısını nişanlısı Mehmet Dinçerler için söyledi. Ünlü şarkıcı, canlı yayın açıp o anları nişanlısıyla da paylaştı. O sırada ikilinin sır gibi saklanan nişanından görüntüler de barkovizyona yansıtıldı

Şarkıcı Hadise, uzun bir aranın ardından önceki akşam Harbiye'de sevenleri ile buluştu. 'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısı ve dansçıları ile enerjik bir şekilde konserin startını veren Hadise, peş peşe en sevilen şarkılarını seslendirdi.



'SESİNİZİ DUYUNCA AĞLADIM'
Sanatçı hayranlarına "Sahneye çıkmadan sizlerin sesini duyunca ağladım. Siz olmadan bizler olmayız. Çok teşekkür ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz" diye seslendi. İlerleyen dakikalarda izleyicilerinden cep telefonunun ışıklarını açmalarını isteyen Hadise, önce tek piyano eşliğinde Sıfır Tolerans'ı seslendirdi, ardından tek tabure üstünde 'Lay Me Down'ı yorumladı. Hadise bu şarkıyı nişanlısı Mehmet Dinçerler için söyledi ve o sırada sosyal medyada canlı yayın açarak bu anları nişanlısıyla paylaştı. Hadise şarkıyı söylerken Dinçerler'le sır gibi saklanan nişanının özel görüntüleri de barkovizyona yansıtıldı.
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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in büyük aşkı barkovizyonda
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