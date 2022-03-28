Haberler Günaydın Haberleri Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tatile doymadı! Zeynep Alkan'ın piton yılanlı tatil pozları gündem oldu!
Giriş Tarihi: 28.3.2022 11:17 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:17

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tatile doymadı! Zeynep Alkan'ın piton yılanlı tatil pozları gündem oldu!

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tatile doymadı! Zeynep Alkan’ın piton yılanlı tatil pozları gündem oldu!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Instagram ve Tik Tok hesaplarını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan, son olarak Bali Ubud’da Maymun Ormanı’na gitti. Birbirinden ilginç paylaşımlar yapan Alkan sosyal medyada trend oldu.

Bali Ubud'da Maymun Ormanı'na giden Zeynep Alkan bayram yaptı!

Zeynep, "Uzun zamandır hayallerimden biriydi. Maymunlar çocukluğumdan beri beni çok heyecanlandırır. Defalarca taklitlerini yapmışımdır. Hep belgesellerde izlerdim, hayran kalırdım. O kadar akıllı canlılar ki" dedi.

Zeynep Alkan, Hollandalı erkek arkadaşı Wesley Pabis ile 10 Mart'tan beri Endonezya'da.

Bali adasının altını üstüne getirdiler. Doğa aşığı Zeynep Alkan dün de tam tamına 3 tane piton yılanı ile neredeyse dans etti.

3 yılanın boynuna dolanmasından hiç ama hiç korkmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tatile doymadı! Zeynep Alkan'ın piton yılanlı tatil pozları gündem oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA