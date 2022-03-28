Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tatile doymadı! Zeynep Alkan’ın piton yılanlı tatil pozları gündem oldu!

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Instagram ve Tik Tok hesaplarını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan, son olarak Bali Ubud’da Maymun Ormanı’na gitti. Birbirinden ilginç paylaşımlar yapan Alkan sosyal medyada trend oldu.
Zeynep, "Uzun zamandır hayallerimden biriydi. Maymunlar çocukluğumdan beri beni çok heyecanlandırır. Defalarca taklitlerini yapmışımdır. Hep belgesellerde izlerdim, hayran kalırdım. O kadar akıllı canlılar ki" dedi.