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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Irkçılık duvarlarını Türkler yıktı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Irkçılık duvarlarını Türkler yıktı

Sanatçı Karsu, Amerika'da vereceği konser öncesi Washington'daki Türk Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Karsu, "Bu bina Afrikalı Amerikalıların ve beyaz Amerikalıların birlikte müzik yaptıkları ilk yer. Bu yüzden çok özel" dedi

Karsu, ayrıca ünlü yapımcı Ahmet Ertegün'ün babası Münir Ertegün'ün Amerika'ya büyükelçi olarak gönderildiğini belirterek Türk Büyükelçiliği'nin, siyahi müzisyenlerin ana kapıdan girebildikleri ilk mekan olduğunun altını çizdi ve Amerika'da ırkçılık duvarlarının Türkler sayesinde yıkıldığını belirtti.



BEYAZ VE SİYAHİ MÜZİSYENLERİ BULUŞTURDU
Amerika'da ırk ayrımcılığının en üst noktada olduğu günlerde Türk Büyükelçiliği, beyaz ve siyahi cazcıların buluşma noktasıydı. Büyükelçi Münir Ertegün, gelen tepkilere rağmen iki toplum arasındaki ilk köprüyü müzik sayesinde kurmuştu.
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Irkçılık duvarlarını Türkler yıktı
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