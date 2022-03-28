Irkçılık duvarlarını Türkler yıktı

Karsu, ayrıca ünlü yapımcı Ahmet Ertegün
'ün babası Münir Ertegün
'ün Amerika
'ya büyükelçi olarak gönderildiğini belirterek Türk Büyükelçiliği'nin, siyahi müzisyenlerin ana kapıdan girebildikleri ilk mekan olduğunun altını çizdi ve Amerika'da ırkçılık duvarlarının Türkler sayesinde yıkıldığını belirtti.
BEYAZ VE SİYAHİ MÜZİSYENLERİ BULUŞTURDU
Amerika'da ırk ayrımcılığının en üst noktada olduğu günlerde Türk Büyükelçiliği, beyaz ve siyahi cazcıların buluşma noktasıydı. Büyükelçi Münir Ertegün, gelen tepkilere rağmen iki toplum arasındaki ilk köprüyü müzik sayesinde kurmuştu.