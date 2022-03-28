Konseri bıraktı terapi yaptı

ŞARKICI Ziynet Sali
memleketi Kıbrıs
'ta konser verdi. Bir otelde sahneye çıkan Sali, hemşehrileriyle hasret giderdi. Gecede Kıbrıslı bir genç kız sahne önüne kadar gelerek Sali'den ayrılık şarkıları istedi. Sali, hayranına neden ayrılık şarkıları istediğini sordu. Genç kız "Ben sevgilimden kısa bir süre önce ayrıldım. Beni terk etti gitti" diyerek sitem edince, Sali onu dakikalarca teselli etmeye çalıştı. Sanatçı, ardından "Nasıl iyi bir psikolog muyum?" diye de espri yaptı, sonra da hayranının şarkı isteğini yerine getirdi.