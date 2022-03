Selen Görgüzel boşanma sonrası ilk kez konuştu

8 yıllık eşi Hamdi Alkan ile geçtiğimiz günlerde Beykoz Aile Mahkemesi 'nde görülen davayla boşanan Selen Görgüzel Kuruçeşme 'de görüntülendi. 10 dakikada biten duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan Görgüzel, boşanma sonrası ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtladı.Mahkeme protokolü gereği bir ev ve lüks bir otomobilin kendisine verildiği Görgüzel, "Süreç ile ilgili konuşma yasağımız var, araba detayları ile ilgili de konuşmayacağım, arabayı zaten sattım" diye konuştu. Tiyatro oyununda partneriyle öpüşmesinin boşanmalarının nedeni olmadığının altını çizen Görgüzel, sözlerine şöyle devam etti: "Evliliğimin bitiş nedeni ne işim ne de bu sahneydi. Evlilik bu; başlar biter, sağlıklı olalım gerisi hallolur. Çocuklar da üzüldü ama farkındalar her şeyin. Mutluluk için atılmış her şeyi mantıklı karşıladılar." Selen Görgüzel, muhabirlerin "Peki Hamdi Bey tekrar evlilik kararı alsa tepkiniz ne olurdu?" sorusuna ise "Çok mutlu olur inşallah" yanıtını verdi.8 yıllık eşi Hamdi Alkan ile geçtiğimiz günlerde Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşanan Selen Görgüzel, Kuruçeşme'de görüntülendi. 10 dakikada biten duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan Görgüzel, boşanma sonrası ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtladı.Mahkeme protokolü gereği bir ev ve lüks bir otomobilin kendisine verildiği Görgüzel, "Süreç ile ilgili konuşma yasağımız var, araba detayları ile ilgili de konuşmayacağım, arabayı zaten sattım" diye konuştu. Tiyatro oyununda partneriyle öpüşmesinin boşanmalarının nedeni olmadığının altını çizen Görgüzel, sözlerine şöyle devam etti: "Evliliğimin bitiş nedeni ne işim ne de bu sahneydi. Evlilik bu; başlar biter, sağlıklı olalım gerisi hallolur. Çocuklar da üzüldü ama farkındalar her şeyin. Mutluluk için atılmış her şeyi mantıklı karşıladılar." Selen Görgüzel, muhabirlerin "Peki Hamdi Bey tekrar evlilik kararı alsa tepkiniz ne olurdu?" sorusuna ise "Çok mutlu olur inşallah" yanıtını verdi.