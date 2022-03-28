Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!

Bu yıl 94. düzenlenen Oscar Ödül Töreni, Los Angeles 'taki Dolby Theatre'a yapıldı. Birçok değişik anlara sahne olan Oscar'da hem Ukrayna mesajı vardı hem de Will Smith'in yumruğu.
Los Angeles'ta gerçekleştirilen 94. Oscar Ödülleri'nde, En İyi Film Ödülü Coda'nın olurken, Will Smith "King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
TÖRENE DAMGA VURAN AN
Chris Rock, Will Smith'in saçkıran hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith'in saçıyla ilgili şaka yapınca, Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a vurdu daha sonra 'Karımın adını ağzına alma' diye bağırdı.
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Durum sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar kurgu derken kimi gerçek olduğunu düşündü.
HERKES KURGU SANDI AMA GERÇEK ÇIKTI
Oscar'ı izleyenler, bu anların şovun bir parçası olduğunu düşündü. Ancak gerçeğin öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdiği olayın, şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Daha sonra sahneye gelen konuklar, bu problemi çözeceklerini aktardı.