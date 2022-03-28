Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!
Giriş Tarihi: 28.3.2022 08:46 Son Güncelleme: 28.3.2022 09:09

Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!

Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!

Herkes şov zannetti ama gerçek çıktı! Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini buldu. Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni'ne Will Smith'in hareketi törene damga vurdu. Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Gecesi'nde oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar şoke etti. Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Will Smith, eşiyle alay ettiği öne sürülen Chris Rock'a sinirlendikten sonra bir anda sahneye giderek komedyeni yumrukladı. İşte Oscar'ı gölgede bırakan kavganın görüntüleri...

Bu yıl 94. düzenlenen Oscar Ödül Töreni, Los Angeles 'taki Dolby Theatre'a yapıldı. Birçok değişik anlara sahne olan Oscar'da hem Ukrayna mesajı vardı hem de Will Smith'in yumruğu.

Los Angeles'ta gerçekleştirilen 94. Oscar Ödülleri'nde, En İyi Film Ödülü Coda'nın olurken, Will Smith "King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Will Smith'in ödülünü almadan önce yaptığı hareket geceye damga vurdu. Herkes şovun bir parçası sandı ama gerçek çıktı.

TÖRENE DAMGA VURAN AN

Chris Rock, Will Smith'in saçkıran hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith'in saçıyla ilgili şaka yapınca, Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a vurdu daha sonra 'Karımın adını ağzına alma' diye bağırdı.

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Durum sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar kurgu derken kimi gerçek olduğunu düşündü.

HERKES KURGU SANDI AMA GERÇEK ÇIKTI

Oscar'ı izleyenler, bu anların şovun bir parçası olduğunu düşündü. Ancak gerçeğin öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdiği olayın, şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Daha sonra sahneye gelen konuklar, bu problemi çözeceklerini aktardı.

Will Smith, daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ünlü oyuncunun ödül aldığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Smith törende özür diledi.

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Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!
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