Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!

HERKES KURGU SANDI AMA GERÇEK ÇIKTI

Oscar'ı izleyenler, bu anların şovun bir parçası olduğunu düşündü. Ancak gerçeğin öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdiği olayın, şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Daha sonra sahneye gelen konuklar, bu problemi çözeceklerini aktardı.