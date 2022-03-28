Son Dakika! Savcılıktan flaş karar! Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sert tepkiler gelmişti!

ELEŞTİRİLER ŞİKAYETE, ŞİKAYET SORUŞTURMAYA DÖNDÜ

Sosyal medyada gündeme oturan şarkının ardından ünlü sanatçı Sezen Aksu eleştirilerin hedefi oldu. Eleştiriler beraberinde birçok ilden Aksu'ya şikayet ve ardından soruşturma olarak geri döndü. Birçok ilden yapılan suç duyuruları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplandı. Savcılığa yaptıkları suç duyurusu dilekçesinde vatandaşlar, Aksu'nun ülkede Müslüman olan bir kesimin dini olarak benimsediği ve inandığı imani noktada ilk insan ve ilk peygamber olarak kabul edilen Hz. Adem ile Hz. Havva diye hürmet içeren şahsiyetler hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığını ve bu kapsamında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunu işlediğini belirtti.