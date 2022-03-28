Tıpkı babası! Demet Şener’in oğlu Ömer annesinin boyunu geçti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 13’üne bastı!

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.
Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.
Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor.
Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor.
Demet Şener'in eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen bir kızı ve bir oğlu var.
Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener, oğlunun yeni yaşını şu sözlerle kutladı:
"Canım Ömer'im iyi ki doğdun, ne ara bu kadar büyüdün. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum."
"Kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol."
"Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum"
Annesi Demet Şener'in boyunu geçen Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi.
Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor.
İbrahim Kutluay da oğlu Ömer'in doğum gününü geçmişten bugüne kareler ile kutladı.
İbrahim Kutluay oğlu Ömer'e "İyi ki doğdun kral" diyerek seslendi.
Babalarının boyuna yetişen kardeşler de spor tutkunu.
Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oluyor.
Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile 13 yaşındaki oğlu Ömer, babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleriyle dikkat çekiyor.