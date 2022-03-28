Ünlü sanatçı Karsu: Amerika’da ırkçılık duvarlarını Türkler yıktı!

BEYAZ VE SİYAHİ MÜZİSYENLERİ BULUŞTURDU

Amerika'da ırk ayrımcılığının en üst noktada olduğu günlerde Türk Büyükelçiliği, beyaz ve siyahi cazcıların buluşma noktasıydı. Büyükelçi Münir Ertegün, gelen tepkilere rağmen iki toplum arasındaki ilk köprüyü müzik sayesinde kurmuştu.