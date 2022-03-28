Ünlü sanatçı Karsu: Amerika’da ırkçılık duvarlarını Türkler yıktı!

Türk asıllı, Hollanda doğumlu ünlü sanatçı Karsu Dönmez, Amerika'da vereceği konser öncesi Washington'daki Türk Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Karsu, "Bu bina Afrikalı Amerikalıların ve beyaz Amerikalıların birlikte müzik yaptıkları ilk yer. Bu yüzden çok özel" dedi.
IRKÇILIK DUVARLARI TÜRKLER SAYESİNDE YIKILDI!
Karsu, ayrıca ünlü yapımcı Ahmet Ertegün'ün babası Münir Ertegün'ün Amerika'ya büyükelçi olarak gönderildiğini belirterek Türk Büyükelçiliği'nin, siyahi müzisyenlerin ana kapıdan girebildikleri ilk mekan olduğunun altını çizdi ve Amerika'da ırkçılık duvarlarının Türkler sayesinde yıkıldığını belirtti.