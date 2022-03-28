Yaprak Dökümü’nün Ayşe’siydi! Bir dönemim çocuk yıldızı Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Şebnem Ceceli daha önce verdiği bir röportajda "Peki, bir daha hiçbir yapımda neden rol almadınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "İki kısa filmde rol aldım sonrasında. Onun dışında olmadı. Ailem oyunculuğa devam etme ya da etmeme konusunda bana hiçbir zaman baskı yapmadı. Zaten 5 yaşında dizi teklifi geldiğinde de bana sormuşlar ve kararıma göre hareket etmişlerdi. Dizi bittiğinde akademik hayata yöneldim."