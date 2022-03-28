Yaprak Dökümü’nün Ayşe’siydi! Bir dönemim çocuk yıldızı Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si olarak hafızalara kazınan çocuk yıldız Şebnem Ceceli şimdilerde 21 yaşında.
Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı.
Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Şebnem Ceceli'nin son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü'ndeki performansı ile beğeni toplarken, beklenenin aksine kariyerine oyuncu olarak devam etmedi. Şebnem Ceceli hukuk eğitimi alıyor.
Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. İşte değişimiyle dikkat çeken Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...
2000'li yılların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü, kadrosu ve hikayesiyle yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen efsane diziler arasında yerini aldı. Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Tekin Ailesi'nin en küçük ferdi Ayşe Tekin'i Şebnem Ceceli canlandırıyordu.
Şimdi 20 yaşında olan Şebnem Ceceli kamerlardan uzak bir hayat yaşıyor. Eğitimine odaklanan Ceceli hayallerinin peşinden koşmayı tercih ediyor. Hedefi ise adli tıp alanında uzman bir avukat olmak.
Ayrıca Ceceli'nin ekonomik özgürlüğünü elde etmek için yarattığı "Little Satisfying Things" adında kırtasiye markası var.
Şebnem Ceceli daha önce verdiği bir röportajda "Peki, bir daha hiçbir yapımda neden rol almadınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "İki kısa filmde rol aldım sonrasında. Onun dışında olmadı. Ailem oyunculuğa devam etme ya da etmeme konusunda bana hiçbir zaman baskı yapmadı. Zaten 5 yaşında dizi teklifi geldiğinde de bana sormuşlar ve kararıma göre hareket etmişlerdi. Dizi bittiğinde akademik hayata yöneldim."