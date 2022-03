SİBEL Can, önceki gün Maslak 'ta bir mekanda sahneye çıktı. Saçlarını arkadan at kuyruğu modeli ile toplatan Can'ın yeni imajı dinleyicilerinden tam not aldı. Repertuvarı ve yorumu ile sahnede devleşen Can'ı, mekanı tıklım tıklım dolduran hayranları gözlerini kırpmadan izledi. Yeni şarkısıyla yaz öncesi dinleyicilerle buluşacak olan Can, yoğun konser programına ek olarak stüdyo ve televizyon programı çekimlerini de eş zamanlı yürütüyor.