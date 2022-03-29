Çocuklar Duymasın’ın Teo’su Ömer Güney, sağlık görevlisiyle kavga etti

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Teo rolüyle tanınan Ömer Güney, ABD'deki oyunculuk eğitiminin ardından dijital platformda yayınlanacak Türk-Amerikan ortak yapımı bir filmde başrol oyuncusu oldu. Ünlü oyuncu eğitim sonrası döndüğü İstanbul Sarıyer'deki evinde nişanlısı Arzeo Seyidi ile birlikteydi. İddiaya göre Arzeo, 25 Haziran günü rahatsızlandı.
Evde fenalaşan genç kadının nişanlısı Ömer Güney, sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi.
Güney, iddiaya göre eve yardıma gelen sağlık görevlileriyle kavga etti.
Sağlık görevlisi S.K ile birbirlerine yumruk atan genç oyuncuyla yaşanan arbede binadaki güvenlik görevlilerin araya girmesiyle son buldu. Hastaneye götürülmek üzere yola çıkan Arzeo, hastaneye vardığında ise görevli polis memurları yaşanan kavga olayıyla ilgili tarafların ifadelerini aldı.
Sağlık görevlisi, Ömer Güney'in küfürler ederek kendisinin boğazına yapıştığını ve darbedildiğini ileri sürdü. Tarafların müşteki-şüpheli olduğu soruşturma sürüyor.