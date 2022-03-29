Çocuklar Duymasın’ın Teo’su Ömer Güney, sağlık görevlisiyle kavga etti

Sağlık görevlisi S.K ile birbirlerine yumruk atan genç oyuncuyla yaşanan arbede binadaki güvenlik görevlilerin araya girmesiyle son buldu. Hastaneye götürülmek üzere yola çıkan Arzeo, hastaneye vardığında ise görevli polis memurları yaşanan kavga olayıyla ilgili tarafların ifadelerini aldı.

Sağlık görevlisi, Ömer Güney'in küfürler ederek kendisinin boğazına yapıştığını ve darbedildiğini ileri sürdü. Tarafların müşteki-şüpheli olduğu soruşturma sürüyor.