Çocuklar Duymasın’ın Teo’su Ömer Güney’in 112 kavgası! Sağlık görevlisiyle kavga etti, yumruklar konuştu!

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Teo rolüyle tanınan Ömer Güney, ABD'deki oyunculuk eğitiminin ardından dijital platformda yayınlanacak Türk-Amerikan ortak yapımı bir filmde başrol oyuncusu oldu. Ünlü oyuncu eğitim sonrası döndüğü İstanbul Sarıyer'deki evinde nişanlısı Arzeo Seyidi ile birlikteydi. İddiaya göre Arzeo, 25 Haziran günü rahatsızlandı.
Evde fenalaşan genç kadının nişanlısı Ömer Güney, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. 45 dakika kadar ambulansın gelmesini bekleyen ünlü oyuncu, kendisinden geçen nişanlısını alarak hastaneye gitmek üzere binadan çıktı.
YUMRUKLAR KONUŞTU
Sağlık görevlisi Serkan Köse'yle birbirlerine yumruk atan genç oyuncuyla yaşanan arbede binadaki güvenlik görevlilerin araya girmesiyle son buldu. Hastaneye götürülmek üzere yola çıkan Arzeo, hastaneye vardığında ise görevli polis memurları yaşanan kavga olayıyla ilgili tarafların ifadelerini aldı.
Güney, yaşanan olayı doğrulayarak, kendisinin geç gelen görevlilere tepki gösterdiğini, sağlık görevlisinin küfür ettiğini ve tartışma sonrası kendisini yumruklayarak darbettiğini ve kucağındaki eşinin yere düştüğünü iddia etti.
Sağlık görevlisi ise Ömer Güney'in küfürler ederek kendisinin boğazına yapıştığını ve darbedildiğini ileri sürdü. Tarafların müşteki-şüpheli olduğu soruşturma sürüyor.