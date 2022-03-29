Mabel Matiz eski yapımcısına başlattığı hukuk mücadelesi için adliyede

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK MÜCADELESİ"

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Önemli bir konu için buradayız. Hayatımın en önemli hak mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Mücadele sadece kendim için değil. Emekleri, üretimleri sömürülen kullanılan ve istismar edilen müzisyenler için veriyor olacağım. Bütün sektörü ilgilendiren emsal bir dava. Maalesef dosya ile ilgili gizlilik kararı var. Çok detay paylaşamıyorum. Aslında çok fazla şey söylemek istiyorum fakat ölçülü olmak zorundayım" açıklamasında bulundu.