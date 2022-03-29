Şarkıcı Hadise’nin nişanında bebek sürprizi! İstemeye geldi doğuma yetiştirildi!

Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Son günlerde iş hayatında yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Mehmet Dinçerler, sevgilisi Hadise'yi önceki hafta ailesinden istemişti.

Cumartesi akşamı İstanbul'da bir konser veren Hadise, konser sırasında sır gibi sakladığı nişanından görüntüleri paylaşıp hayranlarının merakını giderdi!

Nişandan görüntülerin dışarı sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi bile imzalatan Hadise'nin niye böyle yaptığı da anlaşılmış oldu!





Bu arada Hadise'nin nişanı sırasında çok ilginç bir olay yaşandığını öğrendim! Hadise'yi istemeye gidenler arasında, Mehmet Dinçerler'in yakın dostları Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül çifti de varmış.

Karnı burnunda kız istemeye giden Revna Hanım, isteme sırasında sancılanmış ve Ömer Bey eşini apar topar hastaneye yetiştirmiş.

Revna Sarıgül birkaç saat sonra doğum yapmış. Çift, bebeklerine Ömer Sarıgül'ün babası Mustafa Sarıgül'ün adını vermiş. Yani gizli tutulan o gecede çifte mutluluk yaşanmış.