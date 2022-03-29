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Giriş Tarihi: 29.3.2022 08:06 Son Güncelleme: 29.3.2022 08:25

Şarkıcı Hadise'nin nişanında bebek sürprizi! İstemeye geldi doğuma yetiştirildi!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Şarkıcı Hadise’nin nişanında bebek sürprizi! İstemeye geldi doğuma yetiştirildi!

Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Detayları ile günlerce konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserinde paylaşılan nişan fotoğraflarından sonra özel güne dair yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişanında çifte mutluluk yaşanmış. İşte GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde paylaştığı bebek sürprizi!

Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Son günlerde iş hayatında yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Mehmet Dinçerler, sevgilisi Hadise'yi önceki hafta ailesinden istemişti.

Cumartesi akşamı İstanbul'da bir konser veren Hadise, konser sırasında sır gibi sakladığı nişanından görüntüleri paylaşıp hayranlarının merakını giderdi!

Nişandan görüntülerin dışarı sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi bile imzalatan Hadise'nin niye böyle yaptığı da anlaşılmış oldu!



Bu arada Hadise'nin nişanı sırasında çok ilginç bir olay yaşandığını öğrendim! Hadise'yi istemeye gidenler arasında, Mehmet Dinçerler'in yakın dostları Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül çifti de varmış.

Karnı burnunda kız istemeye giden Revna Hanım, isteme sırasında sancılanmış ve Ömer Bey eşini apar topar hastaneye yetiştirmiş.

Revna Sarıgül birkaç saat sonra doğum yapmış. Çift, bebeklerine Ömer Sarıgül'ün babası Mustafa Sarıgül'ün adını vermiş. Yani gizli tutulan o gecede çifte mutluluk yaşanmış.

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Şarkıcı Hadise'nin nişanında bebek sürprizi! İstemeye geldi doğuma yetiştirildi!
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