Ünlüler dünyasında bir şiddet olayı daha! "Furkan beni öldürmeye çalıştı"

OTELDE KAVGA ÇIKTI
İsviçre'de yaşayan Gülden Kaygın, internet fenomeni ve model Furkan Can Ağca ile 2021 yılında tanıştı. Genç kadın, 28 Ağustos'ta İstanbul'a geldi. İki sevgili, Beşiktaş'taki ünlü bir otelde konakladı. Ama iki sevgili arasında bir gece kavga çıktı. Genç kadının çığlıklarını duyan otel görevlileri odaya gelerek duruma müdahale etti. İddiaya göre genç kadının boynunda boğulma izleri oluştu.
'BANA ŞANTAJ DA YAPTI'
Bu olaydan bir süre sonra Ağca, sevgilisinin uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp "Bu kadın dolandırıcı" dedi. Savcılığa başvuran Kaygın, mankenin kendisini dövdüğünü, boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığını, ele geçirdiği özel fotoğraflarını internette paylaştığını, şantaj yaparak kendisinden para kopardığını iddia etti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.