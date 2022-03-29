Ünlüler dünyasında bir şiddet olayı daha! "Furkan beni öldürmeye çalıştı"

OTELDE KAVGA ÇIKTI

İsviçre'de yaşayan Gülden Kaygın, internet fenomeni ve model Furkan Can Ağca ile 2021 yılında tanıştı. Genç kadın, 28 Ağustos'ta İstanbul'a geldi. İki sevgili, Beşiktaş'taki ünlü bir otelde konakladı. Ama iki sevgili arasında bir gece kavga çıktı. Genç kadının çığlıklarını duyan otel görevlileri odaya gelerek duruma müdahale etti. İddiaya göre genç kadının boynunda boğulma izleri oluştu.