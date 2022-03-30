Hakim’in yayın tarihi belli oldu!

Tanıtımlarıyla büyük ses getiren ve ilgi toplayan atv'nin yeni dizisi Hakim için geri sayım başladı. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sosyal medyanın gündeminde olan dizi 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de ekran yolculuğuna başlayacak.