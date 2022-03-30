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Giriş Tarihi: 30.3.2022 13:15

Hakim’in yayın tarihi belli oldu!

Hakim’in yayın tarihi belli oldu!

atv’nin merakla beklenen iddialı dizisi Hakim’in yayın tarihi belli oldu. Hakim, 4 Nisan Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.

Tanıtımlarıyla büyük ses getiren ve ilgi toplayan atv'nin yeni dizisi Hakim için geri sayım başladı. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sosyal medyanın gündeminde olan dizi 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de ekran yolculuğuna başlayacak.

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Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

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Hakim’in yayın tarihi belli oldu!
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