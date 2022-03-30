Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın şikayet ettiği Seyhan Soylu’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı! Aşkı için intihar etmiş…

AŞKI İÇİN İNTİHAR ETMİŞ

Seyhan Soylu, "Annem o tarihte Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in danışmanıydı ve bu süreç zarfında annemin kulağına gitti İzzet ile ilişkimiz. Ankara'da 2 genel ev kadınıyla birlikte olduğunu öğrenmiş ve onlarla dost olduğunu öğrenince tabi ki ben çok üzüldüm. Maalesef o tarihte bu ilişkiyi bitirmek zorunda kaldım.