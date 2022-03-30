Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın şikayet ettiği Seyhan Soylu’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı! Aşkı için intihar etmiş…

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun bir televizyon programında kendisine hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet üzerine Seyhan Soylu İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifadesini verdi.
''BÜYÜK AŞK YAŞADIK''
Seyhan Soylu savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Magazin programında söylediğim sözler maksadını aşan sözler değildir.
İzzet bey 30 yıl önce yaşamış olduğumuz aşkla ilgili halen beni unutamamış olacak ki, konuyu başka bir noktaya getirmiş. Biz İzzet beyle büyük bir aşk yaşadık. O dönem İzzet hakkında öğrendiklerimden dolayı ayrılmak zorunda kaldık.
''GEÇMİŞTE SEVDİĞİM ADAMDI''
Programda şarkıcı Gülşen'i ağır ithamlarla eleştiren İzzet Yıldızhan'ı hiciv sanatı ile ironi bir şekilde eleştirdim. Asla hakaret etmedim. Ona ne kadar kızsam da o geçmişte sevdiğim bir adamdı.
Fakat hiçbir suçum olmadan şahsıma açılan bu davanın ilişkimizin ortaya çıkmasından mütevellittir. İzzet Yıldızhan'la aşk yaşadığıma dair açıklamalarım kesinlikle hakaret suçuna girmez. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi.
İFADE SONRASI AÇIKLAMA
İfade sonrası açıklama yapan Soylu "Bundan yıllar önce yaşamış olduğumuz bir ilişkiyle ilgili Bahar Candan programda, 'anneciğim, aranızda bir ilişki var mı, böyle bir şey duydum' diye sordu. Israr edince mecburen söyledim tabi ki yaşamış olduğumuz ilişkiyi, amacımız deşifre etmek değildi.
Ayrıca o tarihte İzzet Yıldızhan şöhreti olmayan, gece kulüplerinde, pavyonlarda sahne alan bir adamken, benim de çok ünlü olmuş olduğum yıllarda yaşamış olduğumuz bir ilişkiydi. Kolumdan bileziklerimi satıp imam getirmesi maalesef ben yıllar sonra öğrendiğimde çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı.
AŞKI İÇİN İNTİHAR ETMİŞ
Seyhan Soylu, "Annem o tarihte Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in danışmanıydı ve bu süreç zarfında annemin kulağına gitti İzzet ile ilişkimiz. Ankara'da 2 genel ev kadınıyla birlikte olduğunu öğrenmiş ve onlarla dost olduğunu öğrenince tabi ki ben çok üzüldüm. Maalesef o tarihte bu ilişkiyi bitirmek zorunda kaldım.
Ahu Tuba'nın evinde hatta gözyaşlarımı tutamayarak o gün ilaç aldım, intihar ettim, ellerimi kestim. Böyle süreçler oldu, niye ona hakaret edeyim. Bu yüzden de ifade vermeye geldim." diye konuştu.