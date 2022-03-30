Tuba Ünsal: Kazandığım parayı yine tiyatroya yatırdım

"Kötü olduğumda maneviyatımı güçlendirmek için böyle bir şey yaptığımı söyledim. Binlerce mesaj aldım. Bu açıklamada bir problem görmüyorum. Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben de bunu açıklamaktan neden çekineyim. İnsanların da ne düşündüğü umurumda değil."