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Giriş Tarihi: 30.3.2022 14:50

Tuba Ünsal: Kazandığım parayı yine tiyatroya yatırdım

Tuba Ünsal: Kazandığım parayı yine tiyatroya yatırdım

Tuba Ünsal, Ayşe Kulin’in çok satan romanı 'Adı Aylin'i sahneye koymuş, galanın ardından yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulmuştu. 4 milyon TL’ye mal olan oyun, bu eleştirilerin ardından senaryo revizyonu için gösterimini erteleme kararı almıştı.

Tuba Ünsal, önceki gün katıldığı bir davette, kredi çekerek tiyatro oyunu için bütçe sağladığını söyledi.

"İNSANLAR BANA DELİ GÖZÜYLE BAKTI"

Ünlü oyuncu, "Profesyonel bir iş kadınıyım. Yaklaşık sekiz senedir kendi yapım şirketimde film ve tiyatro yapıyorum. Oynadığım çoğu projenin yapımcısıyım. Tiyatrodan kazandığım parayı, yine tiyatroya yatırdım. İnsanlar bu yüzden bana deli gözüyle baktı. Ama bu benim mutlu olduğum şeylerden biri" dedi.

"NE DÜŞÜNDÜKLERİ UMURUMDA DEĞİL"

Ünsal, "Sosyal medyada 'Namaz kıldığımı söylemeye çekinirdim' sözleriniz nasıl tepki aldı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kötü olduğumda maneviyatımı güçlendirmek için böyle bir şey yaptığımı söyledim. Binlerce mesaj aldım. Bu açıklamada bir problem görmüyorum. Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben de bunu açıklamaktan neden çekineyim. İnsanların da ne düşündüğü umurumda değil."

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Tuba Ünsal: Kazandığım parayı yine tiyatroya yatırdım
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