Ünlü oyuncu Altan Gördüm davayı kaybetti

Er Er Mimarlık, Bebek'teki Türk Telekom binasının hafriyat, temizlik ve ince işlerinin yapılması için anlaştığı Altan Gördüm'den ücretlerini alamadığ iddiasıyla icra müdürlüğüne başvurarak Altan Gördüm'e 52 bin 824 liralık icra takibi başlatmıştı. Ancak Gördüm'ün itirazı üzerine takip durunca, şirket bu defa 'itirazın iptali' istemiyle dava açtı.

ALTAN GÖRDÜM İDDİALARI REDDETTİ

Ünlü oyuncu mahkemede verdiği ifadesinde, "Mimarlık şirketiyle bahsi geçen sözleşmeyi imzalamadım. Sözleşme olarak sunulan belgede ki imza bana ait fakat sözleşmede tahrifat yapılmıştır. Sözleşmede ki madde imza atıldıktan sonra eklenmişti. Bu nedenle borçlu değilim. Ben hukukçu değilim hukuki değerlendirmeyi avukatım yapacaktır." dedi.

DAVAYI KAYBETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme raporlar doğrultusunda mimarlık şirketini haklı bularak Altan Gördüm'ün 50 bin TL ve yüzde 20 oranında ödeme yapmasına hükmetti.