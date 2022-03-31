Kayahan
, ölümünün yedinci yılında, yaş gününde anıldı. Kızı Beste Açar
'ın organize ettiği gecede sanatçılar, ustanın unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Açar, "Bulunduğumuz yere geldiğimizde, karşıya baktım. Şuradaki deniz feneri neresi, Kanlıca
olabilir mi dedim. Orası babamın da yattığı Kanlıca Mezarlığı
'ydı. Tüylerimiz diken diken oldu. Babam bu gece tam karşımızda olacak. Birlikte şarkılarını söyleyeceğiz" dedi. Açar, İpek Açar Kömürcü
'yü geceye davet etmemesiyle ilgili de "Kızı olarak böyle bir şeye niyet ettim. Aramızda sorun yok" diye kaçamak cevap verdi.