Haberler Günaydın Haberleri ‘Babam bu gece tam karşımızda olacak’
Giriş Tarihi: 31.3.2022

‘Babam bu gece tam karşımızda olacak’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Babam bu gece tam karşımızda olacak’
Kayahan, ölümünün yedinci yılında, yaş gününde anıldı. Kızı Beste Açar'ın organize ettiği gecede sanatçılar, ustanın unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Açar, "Bulunduğumuz yere geldiğimizde, karşıya baktım. Şuradaki deniz feneri neresi, Kanlıca olabilir mi dedim. Orası babamın da yattığı Kanlıca Mezarlığı'ydı. Tüylerimiz diken diken oldu. Babam bu gece tam karşımızda olacak. Birlikte şarkılarını söyleyeceğiz" dedi. Açar, İpek Açar Kömürcü'yü geceye davet etmemesiyle ilgili de "Kızı olarak böyle bir şeye niyet ettim. Aramızda sorun yok" diye kaçamak cevap verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Babam bu gece tam karşımızda olacak’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA