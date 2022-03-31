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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Evlilik hazırlıkları başladı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Evlilik hazırlıkları başladı
DİLAN Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson ile birlikte yemek yedi. Ünlü oyuncu mekan çıkışı gazetecilerin "Düğün ne zaman?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sonunda bugün birkaç planlama yaptık. Önümüzdeki günlerde gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım." Erkek oyuncuların kadın oyunculardan fazla ücret almasıyla ilgili yorumu da sorulan Deniz, "Bu dünyanın her yerinde olan bir şey, bir makale okudum kadın ve erkeğin eşit olması için yüz elli yıl geçmesi gerekiyormuş. Umarım o kadar beklememize gerek kalmaz" dedi.
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Evlilik hazırlıkları başladı
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