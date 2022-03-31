Evlilik hazırlıkları başladı

DİLAN Çiçek Deniz
, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson
ile birlikte yemek yedi. Ünlü oyuncu mekan çıkışı gazetecilerin "Düğün ne zaman?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sonunda bugün birkaç planlama yaptık. Önümüzdeki günlerde gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım." Erkek oyuncuların kadın oyunculardan fazla ücret almasıyla ilgili yorumu da sorulan Deniz, "Bu dünyanın her yerinde olan bir şey, bir makale okudum kadın ve erkeğin eşit olması için yüz elli yıl geçmesi gerekiyormuş. Umarım o kadar beklememize gerek kalmaz" dedi.