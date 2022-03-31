‘Hakim’in yayın tarihi belli oldu

Tanıtımlarıyla büyük ses getiren ve ilgi toplayan atv'nin yeni dizisi 'Hakim' için geri sayım başladı.
GÜÇLÜ SENARYO
İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sosyal medyanın gündeminde olan dizi, 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de ekran yolculuğuna başlayacak. Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan
üstleniyor.
Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz
'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç
ve Süleyman Mert Özdemir
otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin
ve Çağla Kızılelma
kaleme alıyor. 'Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu
, Yurdaer Okur
, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.