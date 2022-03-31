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Giriş Tarihi: 31.3.2022

‘Hakim’in yayın tarihi belli oldu

‘Hakim’in yayın tarihi belli oldu

atv’nin merakla beklenen dizisi ‘Hakim’in yayın tarihi belli oldu. Dizi, 4 Nisan Pazartesi günü izleyici ile buluşacak

Tanıtımlarıyla büyük ses getiren ve ilgi toplayan atv'nin yeni dizisi 'Hakim' için geri sayım başladı.

GÜÇLÜ SENARYO
İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sosyal medyanın gündeminde olan dizi, 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de ekran yolculuğuna başlayacak. Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor.



Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor. 'Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.
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‘Hakim’in yayın tarihi belli oldu
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