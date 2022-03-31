Her şeye maydanoz ama eleştiriye tahammülü yok

Şahan Gökbakar
, Galatasaray Spor Kulübü
genel kurulunda başkan Burak Elmas
'ın ibra edilmemesiyle ilgili paylaşım yaptı. Gökbakar, "Demokrasi nedir?' ve 'Yönetimler başarısız olduğunda nasıl tepki verilmelidir?' dersi gibi oldu bu kongre. Keşke bu bilinci vatandaşlar olarak, tüm ülkemizde de yerleştirebilsek" dedi.
SPİKERİ ANINDA ENGELLEDİ
Spor spikeri Ayşe Serem Tan Kaplan
ise kongre üyesi olmasına rağmen kurula katılmayan Gökbakar'ı eleştirdi. Ünlü komedyen, anında spor spikerini sosyal medya hesabından engelledi. Takipçileri, her konuda eleştiri yapan Gökbakar'ın kendisi konu olunca sergilediği tahammülsüzlüğe tepki gösterdi.