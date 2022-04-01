Birbirlerini öpmeye doyamadılar! Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever’in tekne romantizmi

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Açmayalım' şarkısıyla müzik listelerinde zirveye çıkan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Önceki haftalarda Etiler'de yer alan bir veterinerden çıkarken görüntülenen şarkıcı, köpeğini kontrole getirdiğini söyleyerek, "Tıraşını oldu, duşunu dahi aldı rahatladı. Pandemi pek iyi gelmedi kendisine, o da kilo aldı" demişti.
"BEN MUTLU OLMAYAYIM DA KİM OLSUN?"
'Açmayalım' şarkısıyla ilgili konuşan Yurt, "Henüz 1 aylık süre zarfını geri de bıraktık ama müthiş bir şekilde listelerde birinci sıraya yerleşti. TikTok'ta dahi 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Ben mutlu olmayayım da kim olsun?" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni şarkı içinde harekete geçtiğini de ifade eden şarkıcı "Ersay Üner'in hazırladığı çok güzel bir şarkı var. Sıra da o var, yine çok güzel bir şarkı geliyor" diye konuşmuştu.
"ÇOK KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİK"
Yurt, "Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdiniz?" sorusuna ise, "14 Şubat'ta birçok konser teklifi olmasına rağmen Burak'la (Tanrısever) beraber İzmir'de geçirdik. Bazen özel günlerde insan kendine ve sevdiği insana vakit ayırmak istiyor. Çok keyifli zaman geçirdik. İyi ki hayatımda kendisi" cevabını vermişti.
"UMARIM BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEZ"
"Son dönemde sanatçılar hayranları tarafından tacize uğruyor. Siz böyle bir olayla karşı karşıya kaldınız mı?" sorusuna da cevap veren şarkıcı; "Sosyal medyada sapkın birkaç takipçim dışında öyle bir şey olmadı çok şükür. Ama yaşananları görünce korkuyorum. Umarım benim başıma böyle bir şey gelmez" şeklinde konuşmuştu.
Yurt, geçtiğimiz yaz Burak Tanrısever ile tekneleriyle Boğaz turu yaparken kameralara yansımıştı. Çift, gezintilerinin sonrasında Tarabya açıklarına demirleyerek, olta atmıştı.
OLTASI HEP BOŞ
İkiliden Burak Tanrısever'in tuttuğu balıkları denize geri bırakan şarkıcı, sevgilisinin aksine oltasını her seferinde boş çekmişti. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle geçirdiği keyifli günü sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmemiş; yayınladığı kareye "Madem trend bu" notunu düşmüştü.
İlişkileri doludizgin devam eden ikili, geçtiğimiz gün yine teknelerindeyken objektiflere takıldı. İstanbul Boğaz'ında tekneleriyle baş başa gezintiye çıkarak güzel havanın tadını çıkartan çift, keyif dolu bir gün geçirdi.
BİRBİRLERİNİ ÖPMEYE DOYAMADILAR
Baş başa çıktıkları tekne turunda romantik anlarda yaşayan Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever, birbirlerini öpmeye doyamadılar. O anlar, basın mensuplarının kameralarına yansıdı.