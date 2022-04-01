Birbirlerini öpmeye doyamadılar! Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever’in tekne romantizmi

"BEN MUTLU OLMAYAYIM DA KİM OLSUN?"

'Açmayalım' şarkısıyla ilgili konuşan Yurt, "Henüz 1 aylık süre zarfını geri de bıraktık ama müthiş bir şekilde listelerde birinci sıraya yerleşti. TikTok'ta dahi 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Ben mutlu olmayayım da kim olsun?" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni şarkı içinde harekete geçtiğini de ifade eden şarkıcı "Ersay Üner'in hazırladığı çok güzel bir şarkı var. Sıra da o var, yine çok güzel bir şarkı geliyor" diye konuşmuştu.

"ÇOK KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİK"

Yurt, "Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdiniz?" sorusuna ise, "14 Şubat'ta birçok konser teklifi olmasına rağmen Burak'la (Tanrısever) beraber İzmir'de geçirdik. Bazen özel günlerde insan kendine ve sevdiği insana vakit ayırmak istiyor. Çok keyifli zaman geçirdik. İyi ki hayatımda kendisi" cevabını vermişti.

"UMARIM BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEZ"

"Son dönemde sanatçılar hayranları tarafından tacize uğruyor. Siz böyle bir olayla karşı karşıya kaldınız mı?" sorusuna da cevap veren şarkıcı; "Sosyal medyada sapkın birkaç takipçim dışında öyle bir şey olmadı çok şükür. Ama yaşananları görünce korkuyorum. Umarım benim başıma böyle bir şey gelmez" şeklinde konuşmuştu.