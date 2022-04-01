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Giriş Tarihi: 1.4.2022 06:58 Son Güncelleme: 1.4.2022 07:03

Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı, son olarak çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı ile samimi şekilde yakalanmıştı. Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilen fenomen Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düşmüş, kendisine 'Arizona kertenkelesi' ismi takılmıştı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı’nı kaleme aldı. İşte o yazı…

Biliyorsunuz, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir yıllık çalkantılı ilişkisi biten ve Miami'den ayrılıp Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın adı, haftasına yeni bir aşk dedikodusuna karışmıştı.

Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı'nın, geçen hafta sonu Atina'da yapılan Dila Tarkan'ın düğününde Şeyma Şubaşı'nı yakın takibe aldığı konuşulmuştu.

Hatta, Subaşı'nın selfie'lerinin arkasında görülen Sabancı, sosyal medyada dile düşmüş, kendisine 'Arizona kertenkelesi' ismi takılmıştı.

Öğrendim ki, 'Arizona kertenkelesi' avının peşini bırakmamış!

HENÜZ 'EVET' DEMEDİ

Sabancı ile Subaşı, önceki gün genç sosyetiklerden İpek Alp ile Zeki Sever'in İstanbul'daki nişanında yine bir araya geldi. Üstelik Atina'dakinin aksine peş peşe değil yan yanalarmış. Görenlerin söylediğine göre de muhabbeti ilerletmişler. Fakat arkadaşlıktan öteye geçemediklerini öğrendim. Subaşı gördüğü ilgiden çok mutluymuş ama henüz Sabancı'ya "Evet" dememiş. Bakalım bu işin sonu nereye varacak, ben de takipteyim!!!

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Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!
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