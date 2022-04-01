Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!

Biliyorsunuz, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir yıllık çalkantılı ilişkisi biten ve Miami'den ayrılıp Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın adı, haftasına yeni bir aşk dedikodusuna karışmıştı.
Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı'nın, geçen hafta sonu Atina'da yapılan Dila Tarkan'ın düğününde Şeyma Şubaşı'nı yakın takibe aldığı konuşulmuştu.
Öğrendim ki, 'Arizona kertenkelesi' avının peşini bırakmamış!
HENÜZ 'EVET' DEMEDİ
Sabancı ile Subaşı, önceki gün genç sosyetiklerden İpek Alp ile Zeki Sever'in İstanbul'daki nişanında yine bir araya geldi. Üstelik Atina'dakinin aksine peş peşe değil yan yanalarmış. Görenlerin söylediğine göre de muhabbeti ilerletmişler. Fakat arkadaşlıktan öteye geçemediklerini öğrendim. Subaşı gördüğü ilgiden çok mutluymuş ama henüz Sabancı'ya "Evet" dememiş. Bakalım bu işin sonu nereye varacak, ben de takipteyim!!!