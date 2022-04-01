Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!

HENÜZ 'EVET' DEMEDİ

Sabancı ile Subaşı, önceki gün genç sosyetiklerden İpek Alp ile Zeki Sever'in İstanbul'daki nişanında yine bir araya geldi. Üstelik Atina'dakinin aksine peş peşe değil yan yanalarmış. Görenlerin söylediğine göre de muhabbeti ilerletmişler. Fakat arkadaşlıktan öteye geçemediklerini öğrendim. Subaşı gördüğü ilgiden çok mutluymuş ama henüz Sabancı'ya "Evet" dememiş. Bakalım bu işin sonu nereye varacak, ben de takipteyim!!!