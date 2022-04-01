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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Manken Dilara Kurşun ve eski sevgilisi Tufan Kılıç mahkemede yüzleşti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Manken Dilara Kurşun ve eski sevgilisi Tufan Kılıç mahkemede yüzleşti

Manken Dilara Kurşun, ayrılmalarına rağmen son kez görüşmek için kendisini Kumköy sahiline götüren ve burada cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Tufan Kılıç’la mahkemede yüzleşti. Manken yaşadığı dehşeti anlattı, eski sevgili ise iddiaları reddetti

'ISSIZ BİR PLAJA GÖTÜRDÜ'
Manken ve model Dilara Kurşun, geçen haziran ayında Kumköy'de darp edilerek cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla eski sevgilisi Tufan Kılıç'ı ihbar etmişti. Kurşun ve eski sevgilisi Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.



Kurşun "Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Alkol aldı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu" dedi.

'ELİMİ BİLE SÜRMEDİM'
Nitelikli cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarından dava açılan Tufan Kılıç ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Kumköy'deyken darp ettiğim ve dokunduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım.



Şikayetçi ile ilişkilerimizde sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için davayı erteledi.
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Manken Dilara Kurşun ve eski sevgilisi Tufan Kılıç mahkemede yüzleşti
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