Son dakika: Kurtlar Vadisi’nin ’Mete’si ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan’dan üzen haber! İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti!

Son Dakika... Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Mete Aymar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan kötü haber geldi. Usta oyuncu İbrahim Gündoğan, bugün 63 yaşında hayatını kaybetti.
"YOLUN IŞIKLAR İÇİNNDE OLSUN USTA"
Acı haberi Süha Uygur duyurdu. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı, "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" paylaşımıyla duyurdu.
CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK
Ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'den kaldırılacak.