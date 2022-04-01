Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Kurtlar Vadisi'nin 'Mete'si ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan üzen haber! İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 1.4.2022 18:50 Son Güncelleme: 1.4.2022 19:03

Son dakika: Kurtlar Vadisi'nin 'Mete'si ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan üzen haber! İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti!

Son dakika: Kurtlar Vadisi’nin ’Mete’si ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan’dan üzen haber! İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti!

Son dakika... Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Mete Aymar' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan hayranlarını üzen haber geldi. 63 yaşındaki İbrahim Gündoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İşte ayrıntılar!

Son Dakika... Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Mete Aymar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan kötü haber geldi. Usta oyuncu İbrahim Gündoğan, bugün 63 yaşında hayatını kaybetti.

"YOLUN IŞIKLAR İÇİNNDE OLSUN USTA"

Acı haberi Süha Uygur duyurdu. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı, "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" paylaşımıyla duyurdu.

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

Ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'den kaldırılacak.

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Son dakika: Kurtlar Vadisi'nin 'Mete'si ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan üzen haber! İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti!
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