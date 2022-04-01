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Giriş Tarihi: 1.4.2022 15:46 Son Güncelleme: 1.4.2022 16:02

Son dakika: Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi! Minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazanın ayrıntıları...

AA
Son dakika: Selami Şahin’in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi! Minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazanın ayrıntıları...

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'den kötü haber. Gelen son dakika haberine göre; Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle kamyonetin karıştığı kazada Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İşte Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin de yaralandığı feci kazanın ayrıntıları... Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA HABERİ: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kürşat Ö'nün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde seyreden Mazlum S. idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada savrulan araçlar bariyerlere çarptı, kamyonet devrildi.

Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi! Minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazanın ayrıntıları...
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