Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk videosu ortalığı karıştırmıştı! Skandal görüntülerin ardından Ece Binay harekete geçti!

BENİM İÇİN BOŞANMA SEBEBİ

Hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay'ın yakın çevresine, "Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum" dediği öğrenildi.