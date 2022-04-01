Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk videosu ortalığı karıştırmıştı! Skandal görüntülerin ardından Ece Binay harekete geçti!

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, eşini aldattığı iddiası Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Görüntülerin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya profilinden sildi.
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu! Sosyal medyada olay oldu
Hürriyet'in haberine göre; Kızının eğitimi için Amerika'da bulunan Binay, boşanma davası açmak için apar topar döndü.
BENİM İÇİN BOŞANMA SEBEBİ
Hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay'ın yakın çevresine, "Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum" dediği öğrenildi.
Kızları olduğu için hassas bir süreç içinde olan ve olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadığı söylenen Binay'ın boşanmanın bir an sonuçlanması için çabaladığı söyleniyor.
Bir dönemin iflah olmaz çapkını Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti.
Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan türkücünün, genç bir kızla çekilmiş videosu sosyal medyaya düşmüştü.
Görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.
'ARALARI AÇIK'
Videonun ardından Kırmızıgül'ün ihaneti olay oldu. Bu arada 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi. Çifte yakın bir kaynak ise Kırmızıgül karı kocanın arasının uzun süredir açık olduğunu belirtti.
İstanbul Sözleşmesine destek veren Kırmızıgül eşini aldatıyor, kardeşi Yusuf Bazencir ise baltayla karısının kapısını kırıyor.