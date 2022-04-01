Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın Emel Sayın’dan yediği dayağı anlattı: Beni bir güzel patakladı

Emel Sayın'la anısını Posta gazetesine detayları ile anlatan Arkın "Emel Sayın ile 'Rüzgar' filmini çekiyoruz. Filmin de ayrıca yönetmenliğini yapıyorum...
Kendini, çok ünlü bir şarkıcıyı oynuyor. Allah'ın unuttuğu dağ başında, kar, soğuk ve fırtına içinde bir kulübede çalışmak büyük işkenceydi" dedi.
Çukurlara düştü, tepelerden yuvarlandı. Gözlerinden yaşlar aktı. Sahneyi uzattım da uzattım. Bana kinlendi. Ertesi gün patron geldi. 'Emel Sayın işi bırakabilir, ona uygun sahne yaz' dedi. Anlamıştım."
'BENİ SEVMEDİ'
Hemen kendine bir dayak sahnesi yazdığını anlatan Cüneyt Arkın "Filmlerde kullandığımız karton sopa ile beni dövecekti...