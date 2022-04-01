Haberler Günaydın Haberleri Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın Emel Sayın'dan yediği dayağı anlattı: Beni bir güzel patakladı
Giriş Tarihi: 1.4.2022 13:51

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın Emel Sayın'dan yediği dayağı anlattı: Beni bir güzel patakladı

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın Emel Sayın’dan yediği dayağı anlattı: Beni bir güzel patakladı

Cüneyt Arkın (84) anılarını anlattığı ‘Benim Kahramanım Türk Halkıdır’ kitabını yayınladı. 300’e yakın filmde başrol oynayan Arkın, en unutamadığı anısını Emel Sayın ile film çekerken yaşadığını söyledi.

Emel Sayın'la anısını Posta gazetesine detayları ile anlatan Arkın "Emel Sayın ile 'Rüzgar' filmini çekiyoruz. Filmin de ayrıca yönetmenliğini yapıyorum...

Kendini, çok ünlü bir şarkıcıyı oynuyor. Allah'ın unuttuğu dağ başında, kar, soğuk ve fırtına içinde bir kulübede çalışmak büyük işkenceydi" dedi.

PRENSES GİBİYDİ
Emel Sayın'ın prenses gibi olduğunu söyleyen Arkın sözlerine şöyle devam etti: "Bir sahne vardı ki ipler orada koptu. Kulübeden kaçıyor. Fark ediyorum. Dakikalarca karda süründürdüm...

Çukurlara düştü, tepelerden yuvarlandı. Gözlerinden yaşlar aktı. Sahneyi uzattım da uzattım. Bana kinlendi. Ertesi gün patron geldi. 'Emel Sayın işi bırakabilir, ona uygun sahne yaz' dedi. Anlamıştım."

'BENİ SEVMEDİ'
Hemen kendine bir dayak sahnesi yazdığını anlatan Cüneyt Arkın "Filmlerde kullandığımız karton sopa ile beni dövecekti...

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Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın Emel Sayın'dan yediği dayağı anlattı: Beni bir güzel patakladı
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