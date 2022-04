Yıldız Tilbe’den karşı hamle

Saldırgan sokak hayvanlarının zehirli etlerle öldürülmeleri gerektiğini savunan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvan sever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklinde mesaj paylaştı.

Yıldız Tilbe'nin "zehirli et" önerisine tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü sanatçı bugün İstanbul Çağlayan Adliyesine gelerek, kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf eden ünlü isimler hakkında şikayetçi oldu. Ünlü sanatçı yanlış anlaşıldığını, buna rağmen hakkında küfür ve hakaret içeren sözler sarf edildiğini kaydetti. Aralarında onlarca ünlü sanatçı olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bazı açıklamalarda bulundu: ''İnsan hayatının da önemli olduğunu düşünüyorum, Allah önce insanı yatarmış, her şeyi de insan için yaratmış. Ben parçalanan çocukları gördüm, birinin yüzü yok birinin gözü yok kolu yok bacağı yok. Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim''

''EĞİTİLSİN İNSANA FAYDALI HALE GETİRİLSİN''

''Müslüman olduğum için bizde insan ölür hayvan geberir, 'Gebersin' dedim. Bu kelime üzerinde çok üzerime gelindi. O zaman uyutulsun ama çocuklar sokakta daha rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin, köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın yaşlılar rahat gezsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin, edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var yaşlı bakan, gazete getiren. Eğitilsin, insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler, itlaf edilmelidir çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda'' dedi.

BASINA KONUŞTU

Açıklamasına devam eden Yıldız Tilbe, '' Ben çok hakaret yedim gerçekten, hayatımda duymadığım küfürler yedim. Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti aslında bu olayı ama o kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? Çocukları, yaşlıları köpekler parçalamasın dediğim için mi? Köpeklere de bakılsın, vahşi olmasın, saldırmasınlar, ben bunu söylüyorum. Yoksa her canlının yaşam hakkı vardır ama insana zarar veren hiçbir canlının yaşam hakkı yoktur''



''BANA KATİL DİYORLAR ÇOK AĞLADIM''

''Bu akrep, çıyan, yılan, dağdan inen ayı, domuz olur. Ne olursa olsun, öncelik insanın olmalı. İnsan hayatı kutsaldır diye düşünüyorum. Hayvanlara da merhamet edilmelidir, yazık onlara da günah. Niye insanları parçalasınlar, niye öldürülsünler? Eğitimli olsunlar, evcil olsunlar, bakılsınlar. Böyle düşünüyorum. Başka bir niyetim yoktu. Hiç hak etmedim ben, bana katil diyorlar. Ben çok ağladım, günlerce ağladım, en sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim çünkü bu insanlar ben vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın dediğim için akıl sağlığıma kadar beni sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukat, çok ayıp. Bu sizin de çocuğunuzu parçalayabilirdi köpek, teyzemiz, annemiz, akrabamız. Böyle olmamalıydı. Biz el ele verip bu ülkede yaşayan aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız'' ifadelerini kullandı.