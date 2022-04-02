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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Bendeniz’den Demet Akalın’a sert cevap: Sanatçıların ekstra parası fakirlere dağıtılsın

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Bendeniz’den Demet Akalın’a sert cevap: Sanatçıların ekstra parası fakirlere dağıtılsın

Bendeniz, “Ramazan’da TV’ye çıkan hocalara vereceğiniz paraları fakirlere dağıtın” diyen Demet Akalın’ı topa tuttu: “Asıl yılbaşı ve bayram programlarından alınan paralar fakirlere dağıtılsın, nasılsa aynı şarkıları söylüyorsunuz”

Demet Akalın, "Ramazan'da TV'ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz parayı dağıtın fakir fukaraya, geçen seneki programları izlemeye razıyım. Her sene yeni ayetler inmiyor" diye bir paylaşım yaptı. Akalın'ın sözlerine Bendeniz'den sert bir yorum geldi: "Yılbaşı ve bayram programlarından alınan paralar fakirlere dağıtılsın bence, nasılsa aynı şarkıları söylüyorsunuz."



'ÇOK OMURGASIZ'
Sosyal medya kullanıcıları da Akalın'ın sözlerine tepki gösterdi. "Demet gündemde kalma peşinde, fakiri düşündüğü yok", "Omurgasız biri, herkese yaranma derdinde. Marjinal görüneceğim diye abartıyor", "Sen de konser yapma, zaten hep aynı şarkıları söylüyorsun", "Demet'e vereceğiniz konser paralarını dağıtın, eski konserlerini dinlemeye razıyım" gibi birçok tweet atıldı.







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Bendeniz’den Demet Akalın’a sert cevap: Sanatçıların ekstra parası fakirlere dağıtılsın
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