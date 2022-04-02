Pedro’ya büyük şok! Mahkeme talebini reddetti

Portekizli iş insanı Pedro de Noronha, velayet kararına uymadığı gerekçesiyle kızının annesi Tülin Şahin'e tazyik hapis talebinde bulunarak dava açtı. Noronha'nın avukatı ''Müvekkilim yaklaşık bir yıldır çocuğunu göremiyor. Ayda bir kez kızı için Türkiye'ye geliyor fakat kendisini göremeden geri dönüyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, Şahin hakkında istenilen tazyik hapsinin reddine karar verdi.Kişinin kanuni yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda uygulanan hukuki yaptırım.