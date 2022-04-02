Yalnız Kurt’ta Altay’ın tuzağına düştüler!

Altay, Davut'un kulübesindedir. Ahmet gelir. Altay sorar ama Ahmet de kumandanın nerde olduğunu bilmiyordur. Ahmet kumandanın daha önce de yaptığı gibi Altay'ı, Sare konusunda uyarır. Sare ise Ela'nın yanındadır. Viking'i arayarak Doğan ile görüşüp görüşmediğini sorar. Kendisinden şüphelenip şüphelenmediğini öğrenmek ister. Doğan ise Viking'in neden peşine düştüğünü öğrenmek istiyordur. Sare rahatlamıştır. Viking, Sare'ye artık dönmesini söyler.

Sare eve dönmeden önce Esra'nın mezarına gider. Altay da oradadır. Birlikte kulübeye doğru geçerler. Sare'nin uçağı plana göre yarın İstanbul'da olacaktır. Bu sebeple Sare eve dönmeyip gece kulübede Altay'ın yanında kalır.

Enver, fabrikaya gelir ve Gündüz'e haber getirir. Akın onları gözlemektedir ve Ulvi Paşa'yı arayarak Gündüz'e bir haber geldiğini söyler. O sırada Gündüz ise Ulvi Paşa'yı aramaktadır. Ulvi Paşa'ya yarın Yıldırım Projesi'ni canlı yayında tüm dünyaya ilan edeceklerini söyler. Ulvi hemen bu bilgiyi Nizam'a iletir. Nizam ve Mira keyiflidir. Gece tüm hazırlıkları tamamlayıp bütün dünyanın gözü proje üzerindeyken onu patlatacaklardır.