D&R, ünlü tarihçiye ev sahipliği yaptı

D&R, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?' adlı yeni kitabının lansmanına ev sahipliği yaptı. D&R-Hilton Edebiyat Buluşmaları kapsamında gerçekleşen davette Ortaylı, konuklarla yeni kitabı ve hayat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Murat Güloğlu'nun yaptığı söyleşiye, Murat Aygen ve eşi Nihan Aslı Aygen, Ali Aksöz, Nazlı Kayı Sabancı, Beste Kökdemir, Adil Yıldırım ve Murat Tavlı gibi ünlü simaların da aralarında olduğu pek çok isim katıldı.