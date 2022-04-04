Adı Sevgi’de Ekrem’den Emir’e yeni teklif…

Elif öğretmeni öğrencilerinden ayırmaya en yakınından Fidan'dan başlayan Macide, Şükran'a bu konuda baskıyı artırır.

Elif, Zeynep'i görmeye geldiği zaman Zeynep hastalanır. Ertesi gün okula gidemeyen Elif, Levent'ten yardım ister. Levent'in Elif'e yardım ettiğini ve yerini bildiğini öğrenen Özlem, durumu önce okul müdürüne, sonra da Macide'ye anlatır. Emir, Elif ve Levent'in telefon konuşmalarını duyar ve ona yerlerini söylediği için tepki gösterir. Bu yüzden Zeynep ve Volkan'ın yerini değiştirmek zorunda kalır ve Elif'e yeni yeri söylemez.