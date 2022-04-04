ATV’nin yepyeni dizisi Hakim bugün başladı! Hakim’in ilk sahnesi geceye damga vurdu!

ATV'nin merak ve heyecanla beklenen dizisi Hakim, bugün ekran yolculuğuna 'merhaba' dedi. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Gülsen Tuncer, Fatih Berk Şahin ve Eslem Akar gibi usta oyuncuların yer aldığı Hakim, bugün yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Dizi; dürüst, adil, vicdanlı ve sevilip sayılan bir hakimin oğlunun, aracıyla çarptığı bir gencin ölümüne neden olmasıyla başlayan olayları anlatıyor.