ATV'nin merak ve heyecanla beklenen dizisi Hakim, bugün ekran yolculuğuna 'merhaba' dedi. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Gülsen Tuncer, Fatih Berk Şahin ve Eslem Akar gibi usta oyuncuların yer aldığı Hakim, bugün yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.
Dizi; dürüst, adil, vicdanlı ve sevilip sayılan bir hakimin oğlunun, aracıyla çarptığı bir gencin ölümüne neden olmasıyla başlayan olayları anlatıyor.
HAYATININ EN ZOR KARARINI VERECEK
Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan hakim (Ömer Arif), hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir.
BABASI OĞLUNA SÜRPRİZ YAPTI
Dizinin yayınlanan ilk bölümünde Azem Demirkıran'ın oğluna sürpriz yaptığı sahne yer aldı. Olay örgüsü ise bundan sonra gelişti.
ATV’nin yepyeni dizisi Hakim bugün başladı! Hakim’in ilk sahnesi geceye damga vurdu! | Video
HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU
Başarılı bir hakim olan Ömer Akif'in (Erdal Beşikçioğlu) oğlu Ozan (Fatih Berk Şahin) trafik kazası geçirir. Ozan'ın geçirdiği trafik kazası hayatının dönüm noktası olacaktır. Ozan'ın kazayla ölümüne sebep olduğu kişi, şehrin en acımasız mafyası Azem'in (Yurdaer Okur) oğludur.