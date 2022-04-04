Engin Altan Düzyatan yeni işiyle dünyada öncü olacak!

Wideangle'ın kurucusu oyuncu Umut Tanyolu, sektörde heyecan yaratan girişimlerinin amaçlarını ise şöyle sıralıyor: ''Sanatçı ve üreticilerin eşitlikçi bir düzende kendilerini ifade edecek projeleri geliştirmelerine olanak sağlamak. Projeleri merkeziyetçi bir yapının hapsettiği sınırlı bir dünyadan çıkartıp uluslararası görünürlüğe taşımak. Block zincir teknolojisini kullanarak fonlama ve gelir dağılımı mekanizmasını daha adil ve merkeziyetsiz bir forma kavuşturmak. Diğer platformlar ve üreticileri kucaklayacak onlara güvenilir bir altyapı sunabilecek bir alan yaratmak.''