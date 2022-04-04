‘Hanzo’ cezayı yemişti ama... Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar konuştu!

Oyuncu Sevcan Yaşar, geçtiğimiz yıl o dönemki sevgilisi Sermiyan Midyat'tan dayak yediği için polise sığınmış ve dava açmıştı. Yaşar, Midyat'ın kendisine küfür ettiği ses kayıtlarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu.
Midyat, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından sekiz yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıkmıştı.
Ancak Midyat, denetim sürecinde yeniden suç işlediği için mahkemeden hükmün açıklanması talep edildi. Sevcan Yaşar'ın da aynı dava kapsamında bin 120 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.
İki yıl önce o dönemki sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gören Sevcan Yaşar konuştu. Mahkemeden istediği sonuç çıkmadığı için davayı kafasında bitirdiğini söyleyen Yaşar, "Davayı geri çekmedim, devam ettirsem kazanırdım ama bu süreçte çok yıprandım. Gücüm kalmadı" dedi.