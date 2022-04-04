‘Hanzo’ cezayı yemişti ama... Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar konuştu!

Oyuncu Sevcan Yaşar, geçtiğimiz yıl o dönemki sevgilisi Sermiyan Midyat'tan dayak yediği için polise sığınmış ve dava açmıştı. Yaşar, Midyat'ın kendisine küfür ettiği ses kayıtlarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu.