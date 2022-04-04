Haberler Günaydın Haberleri ‘Hanzo’ cezayı yemişti ama... Sermiyan Midyat'tan şiddet gören Sevcan Yaşar konuştu!
Giriş Tarihi: 4.4.2022 07:51 Son Güncelleme: 4.4.2022 07:52

‘Hanzo’ cezayı yemişti ama... Sermiyan Midyat'tan şiddet gören Sevcan Yaşar konuştu!

‘Hanzo’ cezayı yemişti ama... Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar konuştu!

Oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ve tehdit ettiği için yargılanan, bu yüzden sosyal medyada ‘Hanzo’ diye isim takılan Sermiyan Midyat hakkındaki karar açıklanmıştı. Sermiyan Midyat, haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkemeden istediği sonuç çıkmadığı için davayı kafasında bitirdiğini söyleyen Yaşar, “Davayı geri çekmedim, devam ettirsem kazanırdım ama bu süreçte çok yıprandım. Gücüm kalmadı” dedi.

Oyuncu Sevcan Yaşar, geçtiğimiz yıl o dönemki sevgilisi Sermiyan Midyat'tan dayak yediği için polise sığınmış ve dava açmıştı. Yaşar, Midyat'ın kendisine küfür ettiği ses kayıtlarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu.

Midyat, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından sekiz yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıkmıştı.

DENETİM SÜRECİNDE SUÇ İŞLEDİ

Dava kapsamında üç ayrı suçtan yargılanan Midyat'ın, haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan bin 120 lira para cezasına çarptırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ancak Midyat, denetim sürecinde yeniden suç işlediği için mahkemeden hükmün açıklanması talep edildi. Sevcan Yaşar'ın da aynı dava kapsamında bin 120 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

İki yıl önce o dönemki sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gören Sevcan Yaşar konuştu. Mahkemeden istediği sonuç çıkmadığı için davayı kafasında bitirdiğini söyleyen Yaşar, "Davayı geri çekmedim, devam ettirsem kazanırdım ama bu süreçte çok yıprandım. Gücüm kalmadı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hanzo’ cezayı yemişti ama... Sermiyan Midyat'tan şiddet gören Sevcan Yaşar konuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA