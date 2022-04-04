Ünlü şarkıcının aşkı yanlış çıktı

Reza Zarrab ile boşandıktan sonra sürpriz isimlerle anılmaya başlayan ve son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
Ünlü şarkıcı konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw hakkında "Ebru'yu bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti" iddiaları gündeme gelmişti.
HABERLERE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ
Tüm bu iddialar sonrası Gündeş'in yeni bir aşka yelken açtığı ve evli iş adamı Murat Özdemir'le yeni bir ilişkiye başladığı ileri sürüldü. Ünlü iş adamı ise, bugün avukatı Mehmet Dedeoğlu aracılığıyla hakkında çıkan asılsız haberlere erişim engeli talep etti.
İstanbul Sulh Ceza hakimliğine başvuran iş adamı, Ebru Gündeş'le hiçbir bağı ya da ilişkisi olmadığını, hakkında çıkan bu asılsız haberlerin eşi Selin Özdemir'le aralarında devam eden boşanma davasını olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü. Yapılan haberlerde, haber kaynağı olarak iş adamının eşinin belirtilmesi dikkat çekti. Bu durum, boşanma aşamasındaki eş Selin Özdemir'in nafaka taleplerini arttırmak için kasıtlı olarak böyle bir söylenti yaydığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.