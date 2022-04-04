Ünlü şarkıcının aşkı yanlış çıktı

İstanbul Sulh Ceza hakimliğine başvuran iş adamı, Ebru Gündeş'le hiçbir bağı ya da ilişkisi olmadığını, hakkında çıkan bu asılsız haberlerin eşi Selin Özdemir'le aralarında devam eden boşanma davasını olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü. Yapılan haberlerde, haber kaynağı olarak iş adamının eşinin belirtilmesi dikkat çekti. Bu durum, boşanma aşamasındaki eş Selin Özdemir'in nafaka taleplerini arttırmak için kasıtlı olarak böyle bir söylenti yaydığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.