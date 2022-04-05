Akkız ve Batuga Türklerin Ergenekon’dan çıkış destanını anlattı!

Akkız ve Batuga; oba halkından sadece bir düzine kişi kaldığını, hayatta kalanların İl Han'ın küçük oğlu Kıyan Tegin ve evdeşinin liderliğinde dağ başında bir geçide varıp oraya yerleştiklerini ve bu yeni İl'e Ergenekon adını verip orada 400 yıl kaldıklarını söyleyerek Ergenekon Destanı'nı anlatmaya devam ettiler.

Batuga "Kıyan'ın soyu çoğaldı, sürüleri gayrı Ergenekon'a sığmaz olunca bu ilden göçmeye karar verdiler ama geçit yıkılmış ve kapanmıştı!" sözlerine Akkız "Bir demirci bağırdı! Dağın bu kısmı demirdendir!" sözlerini ekledi. Akkız ve Batuga dağın yetmiş yerinde yakılan ateşlerin körükle harlanıp, Türklerin dağı erittiklerini, demir dağ eriyince de yalçın bir kayanın üzerinde bir bozkurt gördüklerini ve Börteçine adı verilen bozkurttun Türklere yol gösterip, onları Ergenekon'dan çıkardığını sözlerine eklediler. Akkız "Altay dağlarından çıktılar yola! Yetmiş bin atlı ve okla! Sürdüler atlarını yedi bin koldan! Savaş açıp kan döktüler baş eğmeyen her bir boydan!" sözlerini Batuga "Körükler ataş yakıp demir dağı erittiğimizden beri Ergenekon Türk'ün bayramıdır. Ergenekon bayramımız kutlu olsun!" diyerek tamamladı.

Akkız ve Batuga; Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanını anlatmaları ardından meydana getirilen örs ve çekici birlikte döverler. Akkız ve Batuga çekiçle örsü dövdükçe kıvılcımlar çıkar. Sonra kıvılcımlar saçan demir büyük bir ateşe dönüşür. Sırma ile Yaman, sonra herkes ateşin üzerinden atlarlar. Akkız ise Batuga'nın elini tutar ve ateşin üzerinden atlar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.