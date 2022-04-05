Destan’a damga vurdu! Destan’da Batuga Dağ tahtına oturup han oldu

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

Destan on sekizinci bölümünde Çolpan Han'dan boşalan Dağ tahtına Batuga geçti. Dağ Hanı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturdu. Batuga Tegin, Dağ obası halkının "Aksak Han çok yaşa! Devrin daim ola! Ömrün uzun ola! Batuga Han çok yaşa!" tezahüratları arasında keçeye oturur.