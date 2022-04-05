Emrah’ın videosuna erişim engeli getirildi

EMRAH'IN başı montajlı videolarla dertte! Yıllar önce rol aldığı reklam filminde geçen 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' sözlerinin montajla küfre çevrildiğini belirten sanatçı, bu videoların kaldırılmasını talep etti. Hakimliğe sunulan dilekçede, videoların sanatçının çok düşkün olduğu annesine karşı ağır hakaretler içerdiği ve telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği belirtildi.EMRAH, bu montajlarla toplumsal hassasiyetin kırılmaya çalışıldığını, toplumda anneye olan düşkünlüğün ayaklar altına alındığını vurguladı. İçeriklerin kişilik haklarına da saldırı olduğunu belirten şarkıcı, 12 adet video bağlantısının erişime engellenmesini talep etti. Hakimlik içeriklerde ağır hakaret unsuru bulunduğunu belirterek videolara erişim engeli getirdi.