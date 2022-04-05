Nurgül Yeşilçay Londra’da sahneye çıktı

Nurgül Yeşilçay, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Millfield Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali'nde sahneye çıktı. Yeşilçay, bu sezon Afra Saraçoğlu ile sahneledikleri 'Bir Barda Bir Gece' oyunuyla festivale katıldı. İki oyuncu, oyundan sonra dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyuncuya Londra'da sevgilisi Necati Kocabay, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile oğlu Osman Nejat Özer eşlik etti. Londra'da eğitim gören oğlu Osman Nejat'ın tiyatro oyununu da izleyen Yeşilçay, "Harikaydı. Josef K. oynadılar aslanlar gibi" dedi.