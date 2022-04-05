Şarkıcı Emrah’ın başı montajlı videolarla dertte!’ Annemi hedef alıyorlar engelleyin’

ANNESİNE ÖZEL ŞARKI SÖYLEDİ

Şarkıcı Emrah'ın annesine karşı çok düşkün olduğu hatta 'Aç Kapıyı Ben Geldim' şarkısını dahi annesine bestelediği belirtilirken ağır hakaret içeren video ile bu hassasiyetin kırılmaya çalışıldığı, toplumda anneye olan düşkünlüğün yer altına alınmaya çalışıldığından bahsedildi.