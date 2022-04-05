Şarkıcı Emrah’ın başı montajlı videolarla dertte!’ Annemi hedef alıyorlar engelleyin’

'Küçük Emrah' olarak bilinen şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan İpek'in videosuna erişim engeli getirildi. Yıllar önce rol aldığı reklam filminde geçen 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' sözlerinin montajla küfre çevrildiğini belirten sanatçı, bu videoların kaldırılmasını talep etti.
Emrah Erdoğan İpek'in avukatı tarafından hakimliğe sunulan dilekçede 2014 yılında oynamış olduğu bir hamburger firmasının reklamındaki sözlerinin montajlanarak hakaret içeren cümlelerle değiştirildiği anlatıldı.
Söz konusu videonun her geçen gün yayılarak telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği anlatılan dilekçede Emrah'ın annesine çok düşkün olduğu ancak montaj videolarla bu hassasiyetinin kırılmaya çalışıldığı belirtildi.
ANNESİNE ÖZEL ŞARKI SÖYLEDİ
Şarkıcı Emrah'ın annesine karşı çok düşkün olduğu hatta 'Aç Kapıyı Ben Geldim' şarkısını dahi annesine bestelediği belirtilirken ağır hakaret içeren video ile bu hassasiyetin kırılmaya çalışıldığı, toplumda anneye olan düşkünlüğün yer altına alınmaya çalışıldığından bahsedildi.
HAKİMLİK TALEBİ KABUL ETTİ
Söz konusu içeriklerin kişilik haklarına ağır saldırı olduğunu bu nedenle 12 adet video bağlantısının erişime engellenmesi talep edildi. Talebi inceleyen hakimlik söz konusu içeriklerde ağır hakaret içeren sözler bulunduğunu belirleyerek şarkıcı Emrah'ın talebini kabul ederek montaj edilen videoların erişime engellenmesine karar verdi.