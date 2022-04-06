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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Aleyna Tilki ve annesi yine şikayetçi oldu!

ARZU KAYA ARZU KAYA
Aleyna Tilki ve annesi yine şikayetçi oldu!

Aleyna Tilki, yaşadığı sitenin telini aşıp evinin önüne kadar gelen ve taciz mesajları attığını iddia ettiği Muhammed Erkam A.’dan şikayetçi olmuştu. Takıntılı hayranın, Tilki’ye 500 metreden fazla yaklaşmamasına karar verilmişti. Bu kişinin serbest kalmasının ardından şarkıcı, yeniden şikayetçi oldu. M. Erkam A.’nın Tilki’nin evinin krokisini çıkardığını belirleyen savcılık, soruşturmayı tamamladı. Saplantılı hayranın 4 yıla kadar hapsi istendi

Aleyna Tilki'nin yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp giren ve taciz mesajlarıyla huzur kaçıran saplantılı hayran Muhammed Erkam A., ünlü şarkıcının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Muhammed Erkam A., genç şarkıcının ikametgahına ve iş yerine, 500 metreden fazla yaklaşmamasına ve yurt dışı çıkışının engellenmesine karar verilerek serbest bırakıldı.
"Baltayla evine geleceğim" mesajları atan hayranın serbest kalmasının ardından Aleyna Tilki ve annesi, Muhammed Erkam A.'dan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmayı tamamladı. Şüphelinin, şarkıcının evine daha önce de gelip baktığını, krokisini çıkardığını belirleyen savcılık; Tilki'ye 3 kez çiçek gönderdiğini de kaydetti. Saplantılı hayran için 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Kişilerin huzurunu bozma' suçlarından 4 yıla kadar hapsi talep edildi.
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Aleyna Tilki ve annesi yine şikayetçi oldu!
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